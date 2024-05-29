Апеляційний суд поновив скандальну Фаріон на посаді у Львівській політехніці

Також на користь науковиці стягнуть заробіток за період вимушеного прогулу – майже 124 тисячі гривень.

Сьогодні, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, а також стягнути на користь науковиці заробіток за період вимушеного прогулу майже 124 тисячі гривень.

Про це пише Суспільне Львів.

Як йдеться у повідомленні, на засіданні відбулися судові дебати. Адвокат Ірини Фаріон закликав суд задовольнити апеляційну скаргу в повному обсязі і скасувати рішення суду першої інстанції.

Представник “Львівської політехніки” наголосив, що рішення Галицького районного суду є законним, тож його варто залишити без змін.

Ірина Фаріон відреагувала на рішення суду і заявила, що подумає над тим, щоб повернутися у “Львівську політехніку”.

“Є дуже багато сил, які хотіли би, щоби я не повернулася в політехніку, а мені дуже подобається йти проти сил, яким я не подобаюся”, – сказала мовознавиця.

Постанова апеляційного суду ще може бути оскаржена у Верховному Суді. Представник “Львівської політехніки” заявив, що очікує на повний текст рішення, а тоді будуть думати про наступні кроки. // LB.ua