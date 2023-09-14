Апеляційний суд зобов’язав демонтувати «кремлєпатріархатний МАФ» на території музею історії України

Церкву звели без жодних дозволів у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО.

Північний апеляційний господарський суд зобов’язав демонтувати “храм-МАФ” на території Музею історії України.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Релігійна громада спробувала оскаржити рішення Господарського суду Києва, який цьогоріч у лютому розпорядився звільнити ділянку від незаконно збудованого храму на території музею історії України.

Нагадаємо, “храм-кіоск” розташований у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво , а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу “Десятинна церква”.

У січні ідею демонтажу споруди озвучив тодішній керівник Мінкульту Олександр Ткаченко. Він заявив, що самовільне захоплення ділянки почалося 2008 року. // LB.ua