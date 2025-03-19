Авантюрні спроби Маска закрити USAID є неконституційними – рішення суду відновлює діяльність агенції

Суд зобов’язав підрозділ Маска прозвітувати про виконання рішення.

Федеральний суддя зобов’язав уряд відновити системи Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), повідомляє NBC News.

У постанові суду йдеться, що здійснене очолюваною Ілоном Маском агенцією DOGE поквапом закриття USAID, «ймовірно, порушило Конституцію Сполучених Штатів кількома способами».

Окружний суддя США Теодор Чвень наказав Департаменту ефективності уряду Маска відновити доступ до електронної пошти, платежів, повідомлень про безпеку та всіх інших електронних систем усім чинним співробітникам і підрядникам USAID. Він також зобов’язав департамент упродовж семи днів надати суду письмове підтвердження виконання цього рішення.

«Суд вимагатиме від відповідачів упродовж 14 днів укласти та надати письмову угоду між усіма необхідними сторонами, яка гарантуватиме, що USAID зможе знову зайняти штаб-квартиру за своїм попереднім місцезнаходженням, у разі винесення остаточного рішення на користь позивачів», – йдеться у наказі.

Він також зобов’язав DOGE та Маска не вчиняти жодних дій щодо USAID без прямого дозволу посадової особи USAID, яка має на це законні повноваження.

«DOGE вчинив численні дії без будь-якого очевидного попереднього схвалення з боку керівництва агентства», – наголосив Чвень.

У постанові йдеться про те, що сторони не можуть звільняти працівників, відправляти їх у відпустку, закривати будівлі USAID або розривати контракти на надання послуг.

Маск у своєму дописі на X назвав рішення призначеного демократами судді упередженим.

Як повідомлялося, співробітників USAID відправили у відпустку і наказали припинити роботу над проєктами по всьому світу, в результаті чого деякі державні службовці залишилися в інших країнах без роботи.

Нік Енріч, колишній виконуючий обов’язки помічника адміністратора USAID з питань глобальної охорони здоров’я, минулого місяця у службовій записці зазначав, що це рішення, без сумніву, призведе до «смертей, яким можна було б запобігти».

«Всі або майже всі гранти, необхідні для надання гуманітарної допомоги, що рятує життя, були припинені 27 лютого або раніше. Кількість смертей, пов’язаних із втратою фінансування та підтримки з боку USAID, наразі невідома», – йдеться в отриманій NBC News записці.

Через кілька днів після цієї записки Енріха відправили у відпустку.

Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо оголосив, що понад 80% програм USAID було скасовано, а решту адмініструватиме Державний департамент. // Дзеркало тижня