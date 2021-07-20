Авария на «Ривнеазот»: в пресс-службе предприятия заявили, что угрозы населению нет

Сегодня, 20 июля, на химическом заводе «Ривнеазот» произошла авария. В результате аварии произошел выброс нитрозных газов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу «Ривнеазота» .

Выброс газов, как говорят в пресс-службе, распространился только по территории завода. Последствия выброса работники «Ривнеазота» ликвидировали собственными силами.

«На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Никакой угрозы окружающей среде и населению нет», — отметили в пресс-службе завода.

Отметим, на видео с места происшествия, которое распространили в соцсетях, видно, что над заводом поднялось огромное облако оранжевого газа.