Авиадиспетчеры потеряли связь с Boeing 737-500 из Индонезии. На борту находится 53 пассажира

Диспетчеры потеряли связь с «Боингом» 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который выполнял рейс из столицы Индонезии города Джакарта в город Понтианак в провинцию Западный Калимантан.

Номер пропавшего рейса — SJ182. Он выполнялся на самолете, которому уже 26 лет. Первый полет этого борта состоялся в мае 1994 года.

Министерство транспорта Индонезии подтверждает, что в настоящее время началась поисково-спасательная операция после потери контакта с рейсом Sriwijaya Air. На борту находится 53 пассажира, среди них пятеро детей и один младенец. // МК