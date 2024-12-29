Авіакатастрофа у Південній Кореї – загинули щонайменше 122 людини (відео, фото)

Двоє людей вижили. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

У Південній Кореї пасажирський літак зійшов зі злітно-посадкової смуги і розбився в міжнародному аеропорту Муана. Унаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше 122 людини.

Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Відомо, що всі, хто був на борту, ймовірно, загинули. Рятувальна служба переходить до пошукових операцій для вилучення тіл.

Влада підтвердила 122 загиблих внаслідок аварії станом на 14:47 за місцевим часом.

“Після того, як літак зіткнувся зі стіною, пасажирів викинуло з повітряного судна. Шанси вижити вкрай низькі”, — сказав представник пожежної служби.

Внаслідок аварії літак майже повністю знищений, загиблих важко ідентифікувати.

“Ми знаходимося в процесі пошуку останків, що займе час”, — сказав чиновник.

Також стало відомо, що двох людей вдалося врятувати, передає Yonhap.

Аварія сталася під час приземлення літака авіакомпанії Jeju Air, який здійснював рейс із Таїланду. На борту перебувало 175 пасажирів та шість членів екіпажу. Більшість пасажирів були корейцями, за винятком двох громадян Таїланду.

Двоє людей були знайдені живими, рятувальні роботи тривають. Рятувальники намагаються дістатися людей, які можуть перебувати в хвостовій частині літака. // LB.ua