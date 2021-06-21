Авто патрульної поліції потрапило в ДТП у Львові: Jeep не пропустив автомобіль поліції,  який супроводжував  до лікарні дитину

ДТП сталась вчора, 21 червня, вночі, на перехресті площі Торгової та площі Різні. Позашляховик Jeep не пропустив автомобіль поліції, який супроводжував до лікарні дитину.

Про це повідомила патрульна поліція.

На лінію 102 звернувся батько і повідомив, що їхній 9-місячній дитині зле, вона задихається і попросив допомоги дістатися з вулиці Джорджа Вашингтона до лікарні на вулиці Пилипа Орлика. Також батьки викликали на місце таксі. Всі приїхали одночасно і патрульні, увімкнувши проблискові маячки червоного та синього кольору почали супровід.

На згаданому перехресті зупинилися усі автомобілі та пішоходи аби пропустити спецтранспорт з увімкненими сигналами. Проте, керманич позашляховика не пропустив автомобіль патрульних.

На місці події працювали слідчі з ДТП. Дитину доставили до лікарні та передали у руки медиків.

Учасників ДТП після огляду медиками відпустили додому.