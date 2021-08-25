Автобус Кишинів – Москва перекинувся у Києві, вісім потерпілих, серед яких чотири малолітні дитини

Водій транспортного засобу не впорався з керуванням та наїхав на бордюр, внаслідок чого автобус перекинувся. У результаті за допомогою до лікарів звернулось вісім потерпілих, серед яких чотири малолітні дитини.

Сьогодні о 01:50 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю автобусу на вулиці Олени Теліги. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції Києва та лікарі.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та наїхав на бордюр, внаслідок чого автобус перекинувся. У результаті вісім пасажирів, серед яких чотири малолітні дитини, отримали тілесні ушкодження. Лікарі оглянули потерпілих та надали необхідну медичну допомогу.

Поліцейські перевірили стан водія на вмисність алкоголю. Драгер показав, що чоловік був тверезий. Дана подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Після проведення перевірки буде надана відповідна правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Києва

Анна Страшок