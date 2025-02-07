Аж 37 нардепів «відрядились» до США. Не в Херсон, не на Харківщину, не в Запоріжжя, не в Суми…

Стефанчук стверджує, що “лише” 37 депутатів виїхали у відрядження до США. Так спікер Ради відповів на запитання про вчорашню заяву Зеленського про «постійні» відрядження нардепів.

Цю заяву Стефанчук зробив у кулуарах конференції «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного».

«Перед «Україною зараз стоїть складна задача – це перезавантажити відносини із стратегічним партнером, Сполученими Штатами. І ми робимо це абсолютно на всіх рівнях», – стверджує Стефанчук. Саме для цього делегація із 37 депутатів ВР за власні кошти поїхала до США, додав він.

Раніше в коментарі Радіо Свобода президент Зеленський дорікнув депутатам тим, що «половина парламенту знаходиться на молитовному сніданку [в США], не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах». // Радіо Свобода