«Бабахнуло жорстко». У будівлі ФСБ в Ростові-на-Дону здетонував склад з боєприпасами (фото, відео)
Поруч із боєприпасами горить паливо в баках.
На території управління ФСБ в Ростові-на-Дону сталася пожежа. Місцеві ЗМІ пишуть про детонацію складу з боєприпасами.
Перед задимленням в будівлі очевидці чули вибух.
Як повідомило джерело Telegram “112“, займання почалося на складі на території прикордонного управління.
Видання “161.ru” з посиланням на джерело в силових структурах повідомляє, що причиною пожежі стала детонація боєприпасів, що зберігалися в будівлі.
Інші ЗМІ пишуть, що пожежа сталася через коротке замикання, а на другому поверсі складу нібито зберігаються паливно-мастильні та лакофарбові матеріали. Пропагандистська помийка SHOT стверджує з посиланням на джерела, що пожежникам вже навіть передали бронезахист.
“Будинок цегляний, повністю у вогні. Поряд з боєприпасами горить паливо в баках”, – додало джерело “161.ru” у силових структурах.
Пожежі присвоєно другий ранг складності. Вогонь охопив усе складське двоповерхове приміщення, площею 880 квадратних метрів.
Співробітників прикордонного управління з сусідніх будівель евакуювали, МНС РФ нарощує угруповання пожежників.
У будівлі ФСБ постраждав 36-річний чоловік. Лікарі діагностували у нього сильні опіки, перелом та закриту черепно-мозкову травму. Потерпілого негайно госпіталізували.
***
“Бабахнуло жорстко”: з’явилися відео моменту вибуху та після нього у будівлі ФСБ в Ростові (відео)
На кадрах видно, що масштаби руйнувань досить значні.
У мережі з’явилися відео моменту вибуху та перші кадри після нього у будівлі Федеральної служби безпеки в Ростові (РФ).
Як повідомляє Телеграм-канал “База”, цей ролик очевидець зняв за кілька секунд після потужного вибуху в будівлі ФСБ. Автор відео каже, що потужний вибух стався у момент, коли він стояв перед вікном і розмовляв по телефону.
“Бабахнуло так, що аж дах ось так піднявся. Щось там вибухнуло жорстко. Там вояки, так”, – сказав голос за кадром.
На кадрах видно, що масштаби руйнувань досить значні. У будівлі вилетіли шибки, зруйновано стіни. Люди на території кричать, що всередині будівлі пожежа.
Момент вибуху зафіксувала камера відеонагляду у будівлі поблизу. На кадрах чутно, що вибух був потужним. На нього зреагували сигналізації на автівках.Tweet