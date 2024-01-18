Бариги – невмирущі? Столичні виші виставили Міноборони ціни на харчування військових вищі, ніж Глиняна і Гринкевич

Чому два київські університети правлять високі ціни за харчування військових.

Угоди укладено з Національним авіауніверситетом (4,10 млн грн) та Київським нацуніверситетом ім. Шевченка (51,45 млн грн). В обох угодах, зафіксованих у системі Prozorro, окремо вказані послуги харчування, та окремо вартість продуктів за каталогом.

Ціни каталогів від університетів вищі від усіх інших постачальників харчів для Міноборони. НАУ виставило Міністерству оборони рахунок на 153 гривень на добу на одну особу, КНУ – 152,7 грн.

У той же час, порівнює журналіст, компанія “Гранд консалт” власниці готелів у Хорватії Тетяни Глиняної один зі своїх контрактів з Міноборони уклала з ціною 117,84 грн/доба.

“Трейд лайнс рітейл” виграло свій тендер МО з ціною 105,98 грн/доба. Ця фірма раніше була зареєстрована на Світлану Гринкевич, дружину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який зірвав інші поставки МО і нещодавно був затриманий ДБР за спробу дачі хабаря слідчому.

Відповідно ціни харчів в університетських їдальнях у Києві суттєво вищі від цін для військових частин. Звичайна питна вода у столичних контрактах коштує від 8 до 15 грн за літр, у фірм 5-7 грн, а на відкритих торгах Міноборони – 3,90. І лише на гречці всі заробляють однаково багато: університети і фірми продають її армії по 40-50 гривень за кілограм, тоді як у роздрібних магазинах вона коштує менш як 30 грн.

Ціни фірм Глиняної та Гринкевича суттєво нижчі тому, що вони на відкритих торгах конкурували з іншими компаніями за отримання контрактів. Тоді як університети отримали свої контракти взагалі без торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їдальнях самих університетів. Тобто КНУ і НАУ, які не відносяться до структури Міноборони, виставили військовим прайс, який міністерство змушене оплачувати.

Ректором КНУ ім. Шевченка є Володимир Бугров. Контракт із Міноборони підписував проректор з адміністративно-господарської роботи Олег Федевич. Від НАУ контракт з Міноборони підписував в. о. ректора Володимир Шульга, колишній голова Сумської обладміністрації, йдеться в матеріалі Ніколова.

Усі вищевказані угоди укладені до 31 березня 2024 року. З боку Міноборони ними займався Департамент ресурсного забезпечення. У подальшому постачальників харчів буде обирати Агенція “Державний оператор тилу”, яка має проводити торги за принципово новою системою – виокремити групи харчів та логістичні послуги.