Бердичівська поліція розслідує обставини загибелі дівчини на залізничних коліях

Подія сталася ввечері 29 березня на залізничному переїзді у с. Чорнорудці Вчорайшенської громади.

Попередньо, близько 21.50 пасажирський електропотяг, що прямував до м. Козятина, здійснив наїзд на дівчину, яка перебігала переїзд. У результаті вона отримала травми, несумісні з життям.

Поліцейські встановили, що загиблою є 17-річна місцева жителька.

Усі обставини події слідчі поліції з’ясовують у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Бердичівський районний відділ поліції