Бердичівські поліцейські шукають свідків події, в результаті якої було травмовано дитину

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась у червні 2022 року поблизу перехрестя вулиць Європейської та Шевченка в м. Бердичеві, тяжкі тілесні ушкодження отримала 7-річна дівчинка.

ДТП сталася 8 червня 2022 року близько 10:00 по вул. Європейській в м. Бердичеві. Як встановлено, 51-річний місцевий житель припаркував свій автомобіль «Skoda Octavia A5» та відкрив двері, маючи намір вийти з транспортного засобу. У цей момент повз проїжджою частиною на електровелосипеді «Forte» рухалась 34-річна містянка разом із 7-річною донькою. У результаті відбулося зіткнення, унаслідок якого жінка разом з дівчинкою впали.

Згодом з’ясувалось, що дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді закрито-черепної травми та лінійного перелому тім’яної кістки.

Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Якщо ви були свідками або очевидцями вказаної дорожньо-транспортної пригоди, проїздили повз та маєте записи з відеореєстратора, просимо звернутися безпосередньо до слідчого Бердичівського районного відділу поліції за адресою: вул. Героїв України, 67, каб. № 28 або зателефонувати за номером 0635387024 чи на спецлінію «102».

Бердичівський районний відділ поліції