Беременная женщина на BMW после столкновения с ВАЗом сбила насмерть двух женщин на обочине (фото)

Медики госпитализировали еще трех человек.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие 12 июля произошло возле Ганнополя Винницкой области. В результате аварии погибли две женщины, а еще три человека госпитализированы, в том числе беременная девушка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел около 17:40. По предварительным данным, во время движения столкнулись ВАЗ и BMW, от удара иномарку отбросило на обочину, где находились три женщины. Авто буквально протаранило пешеходов, в результате чего две местные жительницы 54 и 64 лет умерли на месте аварии. При этом еще одну 69-летнюю женщину доставили в больницу с травмами.

За рулем иномарки находилась 26-летняя беременная женщина, которую после аварии госпитализировали. В больницу также доставили 38-летнего водителя ВАЗ.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. // УНИАН