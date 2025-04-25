Безвісти зниклу 91-річну жительку Березнівщини знайшли біля болота у чагарниках без ознак життя

Учора, 24 квітня, біля болота у чагарниках поблизу села Городище виявили тіло невідомої жінки. За результатами огляду місця події із залученням судово-медичного експерта поліцейські попередньо з’ясували, що нею виявилась 91-річна місцева жителька, яка перебуває у розшуку із 11 жовтня минулого року.

Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявили, його відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи.

Відділ комунікації поліції Рівненської області