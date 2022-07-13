Білоруський прикордонник перетнув кордон з Україною, щоб воювати проти Росії

Білоруський прикордонник під обстрілами і без документів перетнув кордон, щоб стати на захист України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.

“У Волинській області затримали чоловіка без документів, який незаконно перетнув український кордон. Чоловік зізнався, що проходить службу у Брестській прикордонній групі та хоче доєднатися до Сил оборони України. Разом з однодумцем він прямував до кордону, але їх почали переслідувати зі стрільбою. Тож дійти до державної межі зміг лише один”, – зазначили в ДПСУ.

Наразі проводять перевірку інформації. Потім ухвалять рішення щодо подальшої долі білоруського прикордонника.

За даними ЗМІ та Telegram-каналів, наприкінці червня прикордонник нелегально перейшов кордон білорусі з Україною, після чого його заарештували. Держприкордонкомітет сусідньої республіки такий факт заперечує.