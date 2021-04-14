Біля Львова загадково зник 15-річний хлопець (фото)

Востаннє неповнолітнього бачили у вівторок, 13 квітня

Львівська поліція оголосила у розшук 15-річного Максима Шняка з Жовкви. Про це пише Depo.Львів з посиланням на поліцію Львівщини.

Відомо, що Максим Шняк вийшов із дому у Жовкві 13 квітня о 17:00 і більше його не бачили. Телефон хлопець залишив вдома.

Школяр був одягнений у чорну куртку та біло-чорні кеди. Юнак міг поїхати маршруткою до Львова, де раніше проживав у районі села Зубра. Усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклого просять телефонувати за номером 102.