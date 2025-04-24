Біля села Бабанка 51-річний водій «Ford Fusion» виїхав на зустрічну смугу руху, де загинув зіткнувшись з вантажівкою «DAF»

На Уманщині в ДТП між вантажівкою та легковиком загинула одна людина, поліція розпочала розслідування.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, близько 10:00 години, на автодорозі «Стрий-Ізварине» в Уманському районі біля села Бабанка.

Попередньо працівники Слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Черкаської області спільно зі слідчими Уманського районного управління поліції встановили, що 51-річний водій «Ford Fusion» на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням й виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем «DAF», під керуванням 54-річного керманича.

Внаслідок зіткнення водій легкового авто загинув на місці аварії.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються повні обставини та причини ДТП. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області