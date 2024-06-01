Біля селища Добротвір 14-річна дівчина на китайському мотоциклі “Ліфан” збила 55-річного велосипедиста – обоє у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 травня, близько 08.00, на автодорозі «Старий Добротвір-Сілець» поблизу селища Добротвір Червоноградського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мотоцикла «Lifan», яким керувала 14-річна місцева жителька, та велосипедиста, 55-річного місцевого мешканця. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Відділу комунікації поліції Львівської області.

Внаслідок ДТП водії обох двоколісних транспортних засобів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі слідчого відділення Червоноградського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

УК