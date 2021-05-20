Біля столичної станції метро «Деміївська» утворився 10-метровий грязьовий фонтан (фото)
Пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року.
У Києві біля станції метро «Деміївська» сталася аварія на трубопроводі, в результаті якої утворився грязьовий фонтан висотою до 10 метрів, вода затопила проїжджу частину.
Про це повідомили очевидці у соцмережах.
На опублікованих фото та відео видно, що вода також дійшла до входу в бібліотеку імені Вернадського.
На сайті КМДА уточнили, що сьогодні, 14:48 на проспекті Голосіївському, 3 сталося пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні. Наразі «Київтеплоенерго» локалізувало пошкодження магістральної тепломережі.
«Вода в трубопроводі перебувала під тиском, через що в результаті пориву утворився струмінь і відбувся провал асфальту. Пошкодження виявлене під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5… Аварійна бригада «Київтеплоенерго» оперативно перекрила подачу теплоносія і розпочала ремонтні роботи», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року (43 роки).
У КМДА нагадали, що гідравлічні випробування тепломереж є обов’язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.
«Теплові мережі випробовують на гідравлічну міцність та щільність, щоб своєчасно виявити «слабкі» місця трубопроводів і зменшити рівень аварійності під час старту наступного опалювального сезону. Перелік будинків, де тимчасово відсутнє гаряче водопостачання через гідравлічні випробування, – на сайті КП «Київтеплоенерго»», — йдеться у повідомленні. // LB.uaTweet