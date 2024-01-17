«Братське» блокування кордону: польський уряд закликав Україну виконати… його домовленості з… його перевізниками

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак провів у вівторок, 16 січня, онлайн-зустріч із віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим.

Про це повідомляє Мінінфраструктури Польщі.

Міністр Клімчак звернувся до Кубракова з проханням якомога швидше виконати всі досягнуті на сьогодні домовленості, які увійшли до угоди про розблокування кордону.

Зокрема йдеться про такі домовленості:

запуск в рамках пілотного проекту (на 1 місяць) на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин оформлення порожніх вантажівок в електронній черзі в окремий потік та виділення 4-х окремих смуг для порожнього транспорту;

повне виключення всіх порожніх транспортних засобів, які повертаються з України, з системи електронної черги на прикордонному пункті “Малковичі-Нижанковичі” в рамках пілотного проекту (на 1 місяць);

повторний заклик до українських перевізників не оформлювати транспортні засоби в ПП “Долгобичів-Угринів”;

встановлення однакових правил роботи електронної черги для перевізників з Польщі та України;

продовження строку перебування на території України вантажівок на іноземній реєстрації з 20 до 60 діб із забезпеченням повної взаємності;

розпочати роботу з української сторони, спрямовану на виключення представників польських перевізників та їхніх компаній із санкційних списків та небажаних осіб в Україні.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники досягли угоди з урядом і зупинять блокаду кордону з Україною у середу, 17 січня.

Згодом Державна митна служба повідомила, що польські протестувальники розблокували пункт пропуску “Корчова-Краківець”.