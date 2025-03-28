Будівництво метро на столичний Виноградар: буде закрито рух частиною просп. Європейського Союзу (Правди)

Для будівництва метро на Виноградар із 5 квітня 2025 року закриють рух частиною просп. Європейського Союзу від просп. Василя Порика до просп. Свободи

Із 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року закриють рух транспортних засобів і пішоходів із зайняттям проїжджої частини та тротуару на просп. Європейського Союзу. Йдеться про ділянку від просп. Василя Порика до просп. Свободи. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Обмеження руху пов’язане з будівництвом дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі.

На час виконання робіт транспорт курсуватиме за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яку попередньо затвердять з Управлінням патрульної поліції в м. Києві. Про зміни в роботі наземного пасажирського транспорту, що курсує просп. Європейського Союзу, повідомимо додатково.

Департамент транспортної інфраструктури перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.