Буковинець, затриманий вчора за підозрою у виготовленні та збуті зброї, помер у лікарні

У медичний заклад його доставили перед тим, як мали помістити в ізолятор тимчасового тримання, оскільки в анамнезі були серцево-судинні захворювання. За інформацією лікарів, попередньою причиною смерті є інфаркт. Остаточна причина смерті чоловіка буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо: учора, 20 квітня, співробітники ГУНП в Чернівецькій області затримали чоловіка, причетного до незаконного виготовлення та збуту вогнепальної зброї.

Перед поміщенням затриманого, який має хронічні хвороби серця, до ізолятора тимчасового тримання його доставили до медичного закладу для огляду профільними спеціалістами. Оглянувши затриманого, лікарі прийняли рішення про його госпіталізацію, а поліція виставила біля палати пацієнта стаціонарний пост охорони.

У ніч із 20 на 21 квітня затриманий помер. За інформацією лікарів, попередньою причиною смерті є інфаркт. Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області