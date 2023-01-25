Буковинські поліцейські встановлюють місцезнаходження неповнолітньої дівчини (фото)

16-річна жителька Чернівців Анастасія Тимирівська увечері 23 січня пішла з дому і наразі її місце перебування невідоме.

На пошуки безвісти зниклої неповнолітньої орієнтовано особовий склад поліції Чернівецької області. Правоохоронці наразі опитують родичів, близьких і знайомих Анастасії, які можуть володіти інформацією, корисною для розшуку дівчини.

Прикмети розшукуваної: худорлявої тілобудови, зріст приблизно 155 см, волосся довге, темного кольору.

Була одягнута у зелену куртку, чорні штани та чорні чобітки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної Анастасії Тимирівської – прохання повідомити за номерами телефонів (0372) 59-16-37, (095) 452-30-46, (099) 514- 78-91 або на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області