Бульвар Міхновського в Києві залило окропом, все оповите парою (фото, відео)

Через прорив труби з гарячою водою важлива магістраль столиці перетворилася на вулицю з Сайлент Хілл.

На бульварі Міхновського (колишній Дружби народів) в Києві в результаті прориву труби затопило гарячою водою. Вражаючими кадрами очевидці діляться в соцмережах.

Як видно з опублікованих фотографій і відео, окріп тече просто по проїжджій частині і збирається в локальні гарячі озера. Бульвар і прилеглі провулки заволокло парою, що створило в окремих місцях навколонульову видимість.

В КМДА повідомляють, що трубу прорвало біля будинку 24/2. Зараз витік вдалося локалізувати, комунальники вже почали підготовку до ремонтних робіт. Завершити їх планують протягом доби.

“Пошкоджений трубопровід діаметром 700 мм був введений в експлуатацію в 1961 році”, – підкреслили в КМДА.

Через аварію утворилася велика автомобільна пробка. Поліція рекомендує об’їжджати місце прориву через вулицю Товарну і за можливості враховувати дану проблему при плануванні свого маршруту.

УНІАН