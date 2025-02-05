«Бидломракобісся» – остання надія? «Слуга», підозрюваний у незаконному збагаченні, «насіяв» маку в антикорсуді
Прибиральники виявили насіння маку в приміщенні Вищого антикорупційного суду
Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко, якого підозрюють у незаконному збагаченні, провів «ритуал засіювання маку» у Вищому антикорупційному суді. Про це «Главкому» стало відомо з трансляції засідання.
«Перевірили камери спостереження. Як виявилось, нардеп Клочко провів ритуал засіювання маку. Це неприпустима поведінка. Має бути якась повага», – зазначив суддя.
Як відомо, засівання маком – це давня традиція, яка має глибоке символічне значення в українській культурі та традиціях інших народів. Мак використовували у різних обрядах, зокрема й для захисту від злих сил.
У народних віруваннях мак вважався магічною рослиною, яка захищала від нечистої сили. Його розсипали навколо оселі, на подвір’ї, біля дверей або в кутках хати, щоб злі духи не могли проникнути всередину. Вважалося, що нечиста сила змушена рахувати кожну макову зернину і не зможе нашкодити господарям.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату від «Слуги народу» Андрію Клочку.
Згодом стало відомо, що народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко постане перед судом за підозрою у незаконному збагаченні на 11 млн грн. // ГлавкомTweet