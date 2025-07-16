Частину червоної лінії столичного метро закрили через велику пожежу
Декілька станцій, “Лісову” й “Чернігівську”, закрили через сильну пожежу, що вирує біля кінцевої станції уздовж Броварського проспекту
У Києві в середу, 16 липня 2025 року сталися перебої у роботі підземки. Щоправда, цього разу – на її наземній частині “червоної” лінії. Декілька станцій, “Лісову” й “Чернігівську”, закрили через сильну пожежу, що вирує біля кінцевої станції уздовж Броварського проспекту.
“Зміни в роботі підземки пов’язані із займанням трави біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену”, – зауважили у КМДА.
На місці, кажуть у пресслужбі міської адміністрації, вже працюють пожежники й інші фахівці. Зазвичай ліквідація таких займань займає близько півгодини. // ІнформаторTweet