Через аварію на Київщині низка поїздів йдуть зміненим маршрутом із затримкою 1,5 години

Через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині, низка поїздів та електричок ідуть зміненим маршрутом із затримкою 1,5 години.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

“Через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині, низка поїздів найближчим часом прибуватимуть до Києва зміненим маршрутом, із затримкою до 1,5 годин. У зворотному напрямку поїзди так само прямуватимуть із затримкою”, – йдеться в повідомленні.

Це стосуватиметься поїздів:

№729 Черкаси – Київ (і зворотний рейс),

№733 Дніпро – Київ (і зворотний рейс),

№131 Дніпро – Львів,

№43 Черкаси – Івано-Франківськ (і зворотний рейс),

№731 Запоріжжя – Київ (і зворотний рейс),

№790 Київ – Кременчук,

№102 Краматорськ – Херсон,

№38 Київ – Запоріжжя,

№80 Київ – Дніпро.

Зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву.

“Укрзалізниця” наголошує, що обʼїзд аварійної ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів, було організовано максимально оперативно. // Економічна правда