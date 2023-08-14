Через аварію на Київщині низка поїздів йдуть зміненим маршрутом із затримкою 1,5 години

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Через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині, низка поїздів та електричок ідуть зміненим маршрутом із затримкою 1,5 години.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

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“Через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині, низка поїздів найближчим часом прибуватимуть до Києва зміненим маршрутом, із затримкою до 1,5 годин. У зворотному напрямку поїзди так само прямуватимуть із затримкою”, – йдеться в повідомленні.

Це стосуватиметься поїздів:

  • №729 Черкаси – Київ (і зворотний рейс),
  • №733 Дніпро – Київ (і зворотний рейс),
  • №131 Дніпро – Львів,
  • №43 Черкаси – Івано-Франківськ (і зворотний рейс),
  • №731 Запоріжжя – Київ (і зворотний рейс),
  • №790 Київ – Кременчук,
  • №102 Краматорськ – Херсон,
  • №38 Київ – Запоріжжя,
  • №80 Київ – Дніпро.

Зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву.

“Укрзалізниця” наголошує, що обʼїзд аварійної ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів, було організовано максимально оперативно. // Економічна правда

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