Через ДТП частково перекрили трасу Київ-Чоп, рух ускладнено

Смуга руху трасою Київ-Чоп до Рівного перекрита внаслідок ДТП, що сталася сьогодні, 30 січня, уранці.

Про це інформує УНН, посилаючись на повідомлення патрульної поліції України в Telegram.

“У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими, що сталася сьогодні вранці на 143 км автодороги Київ-Чоп (об’їзна міста Житомира), смуга руху в напрямку міста Рівне перекрита, рух транспорту ускладнений”, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі регулювання та безпеку дорожнього руху забезпечують патрульні. На місці події працюють слідчі по ДТП.

Правоохоронці радять водіям планувати маршрут своєї поїздки, а також закликають дотримуватися правил дорожнього руху.