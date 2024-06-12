Через російське громадянство Богдану Львову відмовлено у поновленні на посаді судді Верховного Суду

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у поновленні на посаді судді Верховного Суду Богдану Львову, у якого знайшли паспорт Росії.

Водночас Богдан Львов ще може подати касаційну скаргу щодо цього рішення суді. Також він уже звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з цього питання.

Як зазначив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, таке рішення суду є важливим прецедентом.

«У випадку поновлення Львова це б відкрило шлях для поновлення в держорганах усім звільненим росіянам», – написав він у Facebook.

Нагадаємо, 3 жовтня 2022 року Служба безпеки України поінформувала Верховний суд про наявність у Львова громадянства Росії, на підставі чого голова Верховного суду відрахував Львова зі штату суддів ВС. При цьому в Службі безпеки тоді повідомили, що перевірка триває. Утім, у суді представниця СБУ зазначила, що станом на зараз перевірок факту набуття громадянства РФ Богданом Львовим не проводиться.

7 жовтня 2022 року петиція на сайті президента про позбавлення Львова українського громадянства набрала 25 тисяч підписів. Петиції передувало розслідування «Схем» про те, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство РФ на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт по досягненню 45-річного віку у 2012-му. У ньому також йшлося про те, що суддя свідомо користувався російськими документами, зокрема, під час операцій із незадекларованою нерухомістю у Москві. Під час інтерв’ю журналістам Львов заперечив що має паспорт РФ.

Після виходу розслідування суддя визнав, що в реєстрах РФ є дані про його громадянство, але заявив, що це «якісна підробка» для «дестабілізації роботи судової системи України». 26 та 28 вересня він опублікував два дописи на своїй сторінці у фейсбуці, ставлячи під сумнів окремі документи з розслідування, називаючи його «чистим фейком». У своєму детальному аналізі у продовженні розслідування «Схем»» журналісти спростували звинувачення Львова та покроково підтвердили зроблені раніше висновки.

У січні 2024 року Київський окружний адмінсуд зобов’язав поновити Богдана Львова у штаті Верховного Суду а також постановив виплатити йому зарплату «за час вимушеного прогулу». // Дзеркало тижня