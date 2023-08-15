Через вибух у дагестанській Махачкалі загинули 30 людей, багато постраждалих (фото)
Через вибух на АЗС у Махачкалі 14 серпня загинули 30 людей. Ще 75 людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.
Серед 30 загиблих троє дітей. Ще 75 людей, які зазнали поранень через вибух, були доставлені до лікарень, з них 13 неповнолітніх.
15 серпня в Дагестані оголошено днем жалоби.
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Учора ввечері у Махачкалі місцеві жителі почули сильний вибух, після якого почалася пожежа. Вибух пролунав на автозаправній станції.
При цьому вогонь перекинувся на довколишні житлові будинки. Їхніх мешканців екстрено евакуювали.