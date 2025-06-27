Через заходи у центрі Києва 28 червня зміняться деякі тролейбусні маршрути (схеми)

28 червня внесуть зміни у маршрути тролейбусів № 6, 16, 18.

Про це повідомляє Главком із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зазначається, що зміни у русі громадського транспорту пов’язані з проведенням заходів у центральній частині міста.

З 6:00 до закінчення заходів, орієнтовно до 12:00, тролейбуси курсуватимуть:

маршрут № 6 – від Мінського масиву до станції метро «Лук’янівська»;

Схема зміненої ділянки шляху слідування тролейбусного маршруту № 6. Інфографіка: «Київпастранс»

маршрути №№ 16, 18 – від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Тролейбусні маршрути №№ 16, 18 вранці 28 червня буде змінено. Інфонрафіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.