Через заходи у центрі Києва 28 червня зміняться деякі тролейбусні маршрути (схеми)

28 червня внесуть зміни у маршрути тролейбусів № 6, 16, 18.

Про це повідомляє Главком із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

З 6:00 до закінчення заходів, орієнтовно до 12:00, тролейбуси курсуватимуть:

  • маршрут № 6 – від Мінського масиву до станції метро «Лук’янівська»;
Схема зміненої ділянки шляху слідування тролейбусного маршруту № 6

Схема зміненої ділянки шляху слідування тролейбусного маршруту № 6. Інфографіка: «Київпастранс»
  • маршрути №№ 16, 18 – від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Тролейбусні маршрути №№ 16, 18 вранці 28 червня буде змінено

Тролейбусні маршрути №№ 16, 18 вранці 28 червня буде змінено. Інфонрафіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

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