Через заходи у центрі Києва 28 червня зміняться деякі тролейбусні маршрути (схеми)
28 червня внесуть зміни у маршрути тролейбусів № 6, 16, 18.
Про це повідомляє Главком із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».
З 6:00 до закінчення заходів, орієнтовно до 12:00, тролейбуси курсуватимуть:
- маршрут № 6 – від Мінського масиву до станції метро «Лук’янівська»;
- маршрути №№ 16, 18 – від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.Tweet