Чергова пожежа у Росії – У Нижньогородській області палає нафтохімзавод

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У російському Дзержинську виникло загоряння на заводі нафтохімічної продукції “Сибур”.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на МНС РФ:

У Росії горить нафтохімзавод

“У Дзержинську Нижньогородської області на заводі “Сибура” виникло факельне горіння”.

Причиною пожежі називають порушення технологічного процесу.

Згідно з сайтом заводу “Сибур-Нафтохім”, підприємство випускає нафтохімічну продукцію, зокрема товарний окис етилену, моно-, ді-, триетиленгліколі та полігліколі, акрилову кислоту, легкі та важкі акрилові ефіри. // УП

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