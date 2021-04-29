Черкаська поліція розшукує зниклу неповнолітню дівчину (фото)

15-річна Вероніка Михайленко безвісти зникла у Черкасах.

Увечері 27 квітня дівчина пішла з дому та до теперішнього часу назад додому так і не повернулася. Де вона зараз — невідомо.

Прикмети дитини: виглядає на 15 років, на зріст 150-160 см, середньої тілобудови, світло русяве волосся.

Одягнена: чорна куртка типу “Парка” з хутром на капюшоні, чорні джинси, сірі кросівки, без головного убору.

Мобільного телефону при собі не мала. Рідні хвилюються та просять допомоги небайдужих.

Якщо ви десь бачили цю дитину — телефонуйте на спеціальну лінію за номером 102.

Сектор комунікації поліції Черкаської області