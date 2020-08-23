«Черные ящики»: стала известна информация о шокирующих деталях катастрофы самолета МАУ

Иран заявил в воскресенье, что анализ «черных ящиков» со сбитого украинского пассажирского самолета показал, что в воздушное судно попали две ракеты с интервалом в 25 секунд, и пассажиры были живы в течение некоторого времени после первого удара.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, сообщается, что вторая ракета попала в самолет через 25 секунд после первой, но только 19 секунд с этого промежутка были зафиксированы на записях из-за повреждения от первой ракеты, заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Тураджи Дехгани-Зангане.

«Через 19 секунд после того, как первая ракета попала в самолет, голоса пилотов в кабине показали, что пассажиры были живы… 25 секунд спустя вторая ракета попала в самолет… Итак, с черного ящика самолета не было получено ни одного анализа характеристик и воздействия второй ракеты», — сообщил он.

По словам Зангане, летный экипаж самолета — два пилота и инструктор — до последнего пытались удерживать управление самолетом.

Он призвал также «не политизировать анализ данных с «черных ящиков».

Как сообщалось, Иран заявил, что готов к переговорам с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ, следующий раунд запланирован на октябрь.