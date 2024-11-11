Четверо травмованих, серед яких двоє дітей, внаслідок автозіткнення у Золочеві (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 листопада, близько 14.40, на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» у Золочеві.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Mitsubishi Lancer, яким керував 23-річний львів’янин, та Mercedes-Benz під керуванням 44-річного жителя Львова.

Внаслідок ДТП водій Mercedes-Benz та його пасажирки, львів’янки віком 10, 15 і 41 рік, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області