Четверо жителів села Кобелячок отримали тяжкі опіки через вибух паливного бака автомобіля

Слідчі відділу № 2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, здійснюють досудове розслідування за фактом вибуху ємності у селі Кобелячок Кременчуцького району, що стався 14 червня, близько 16:00.

За попередньою інформацією слідства, четверо місцевих жителів отримали тяжкі опіки через вибух паливного бака автомобіля, що ймовірно стався під час зварювальних робіт. Потерпілих доставлено на лікування до медичного закладу. На жаль, 16 червня двоє чоловіків, 1991 та 1983 років народження, що перебували в опіковому відділенні районної лікарні, померли. За життя ще двох людей – жінки, 1989 року народження, та чоловіка, 1964 року народження, – борються лікарі.

У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)