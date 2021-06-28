Число жертв обрушения дома в Майами выросло до 10, под завалами – 151 человек
Спасатели в понедельник, 28 июня, извлекли десятую жертву из-под обломков разрушенного дома в Майами. Официальные лица пообещали продолжить поиск выживших через пять дней после того, как 12-этажное здание обрушилось, когда его жильцы спали.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Спасатели использовали краны, собак и инфракрасное сканирование, когда искали какие-либо признаки жизни среди руин, надеясь, что под бетоном могли образоваться воздушные карманы, которые могли поддерживать жизнь некоторых людей.
«Мы собираемся продолжать и работать непрерывно, чтобы исчерпать все возможные варианты в нашем поиске, — заявила на брифинге мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава Поисково-спасательная операция продолжается».
По ее словам, численность пропавших без вести составляет 151 человек. Причина обвала до сих пор выясняется.
Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир.
Президент США Джо Байден в связи с инцидентом объявил в Флориде режим чрезвычайной ситуации. // РБК-Украина