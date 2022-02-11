Чоловік напився з дружиною і… вигадав її убивство

На Київщині патрульні притягнули до відповідальності чоловіка, який повідомив про неправдиве вбивство дружини

Сьогодні, близько 14-ї години на лінію 102 надійшов виклик про вбивство по вулиці Київський Шлях.

Негайно відреагувавши, патрульні за лічені хвилини були на місці, де виявили 63-річного заявника та неушкоджену дружину, які розпивали алкогольні напої.

Пояснити свій вчинок чоловік не зміг.

Поліцейські встановили, що громадянин вже неодноразово мав проблеми із законом, та вже притягувався до відповідальності за неправдивий виклик спеціальних служб.

Патрульні винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від 850 до 3400 гривень.

Друзі, нагадуємо, що за завідомо неправдивий виклик пожежної охорони , поліції , швидкої медичної допомоги або аварійних служб передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. // Вартові еспресо