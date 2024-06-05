Чоловік помер в лікарні після того, як йому стало погано у військкоматі
У Звягелі Житомирської області чоловік помер у лікарні після того, як йому стало погано у ТЦК та СП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.
“28 травня до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань”, – стверджують у військкоматі.
Далі, як кажуть у ТЦК, уранці 29 травня чоловіка “схопив” епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю.
“Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету “швидкої”. Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні”, – додали військові.
Слідчі, які проводили експертизу, зазначили – жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося.