Чоловік помер в лікарні після того, як йому стало погано у військкоматі

У Звягелі Житомирської області чоловік помер у лікарні після того, як йому стало погано у ТЦК та СП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.

Так, інформація про померлого військовозобов’язаного поширилася в одній із місцевих груп у мережі Facebook, де в коментарях смерть чоловіка пов’язують з певними діями з боку ТЦК та СП.