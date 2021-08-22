Чоловік та його його 10-річна дочка загинули у ДТП на Житомирщині

Трагічна автопригода сталась уночі 22 серпня у Малинській громаді. Внаслідок зіткнення двох автомобілів смертельні травми отримали двоє людей. У рамках кримінального провадження з’ясовуються всі обставини та причини.

Попередньо відомо, що близько 3 години ночі на 100 км автодороги Київ — Ковель — Яготин, на перехресті поблизу с. Різні Малинської громади, сталося зіткнення автомобілів «Део Ланос» під керуванням 38-річного киянина та «Ауді», за кермом якого знаходився 37-річний житель столиці. Попередньо, «Ланос» виїжджав з другорядної дороги на головну.

Внаслідок автопригоди травми, несумісні з життям, отримали водій «Ланоса» і його 10-річна пасажирка (за наявними відомостями, донька загиблого керманича).

Відомості за вказаною подією внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває з’ясування всіх обставин і причин, що призвели до автопригоди.

Водночас поліцейські закликають учасників дорожнього руху суворо дотримуватись заходів безпеки під час поїздок. Суворо дотримуйтесь визначених Правил, не ігноруйте вимог дорожніх знаків. Перед тим, як здійснити будь-який маневр, переконайтесь, що це буде безпечно для вас, ваших пасажирів та інших учасників руху.

Відділ комунікації поліції Житомирської області