Чоловік, який вчиняв домашнє насильство, намагався вистрибнути з 7 поверху: патрульні спіймали його за ноги

У Кременчуці інспектори Максим Сучков та Дмитро Плічко прибули на виклик про домашнє насильство. Жінка повідомила, що її співмешканець свариться та ображає її. Просила поліцейських приїхати швидше.

Прибувши на місце, інспектори виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння. Він поводився агресивно й раптово вибіг на балкон та спробував вистрибнути.

Патрульні зреагували миттєво: Максим, майже на льоту, схопив чоловіка за ноги та перетягнув в безпечне місце. Напарник у цей час страхував їх обох.

Надалі патрульні передали чоловіка лікарям. Його шпиталізували до спеціалізованого медзакладу.

Патрульна поліція України