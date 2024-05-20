Чоловік, жінка та двоє дітей постраждали внаслідок ДТП у Сумському районі

Легковик з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Ушкодження отримали четверо осіб, з них двоє малолітніх. Правоохоронці на місці з’ясовують причини автопригоди.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, близько 07:30 години, на автошляху Н-07 «Київ- Суми- Юнаківка» неподалік с. Голубівка. За попередніми даними, 34-річний водій автомобіля «Audi Q7» допустив виїзд на узбіччя з подальшим наїздом на дерево.

На момент події у транспорті знаходилось ще 3 особи: 28-річна жінка, 8-річний хлопчик та 1-річне немовля. Внаслідок ДТП пасажири та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня, їх шпиталізували до медичної установи.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Відділ комунікації поліції Сумської області