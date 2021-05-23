Чоловіка оштрафували за спробу підкупу прикордонників, щоб не проходити самоізоляцію

Жовківський районний суд Львівської області оголосив вирок чоловікові, який намагався дати хабара інспекторам прикордонної служби.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 20 травня.

Подія трапилась 25 квітня 2021 на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська».

Рухаючись із Польщі в Україну, обвинувачений намагався заплатити 300 злотих інспектору прикордонної служби, щоб по приїзду не перебувати на самоізоляції та не встановлювати додаток «Дій вдома» у зв’язку з пандемією COVID-19. Такі дії кваліфіковані як надання неправомірної вигоди службовій особі.

Між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. У судовому засіданні підсудний повністю визнав свою провину.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді штрафу — 17 тисяч гривень.