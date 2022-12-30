Чоловіки знущались та погрожували своїм співмешканкам: столичні правоохоронці помістили двох жінок до кризової кімнати

Потерпілі розповіли поліцейським про постійні конфлікти з чоловіками та звернулись задля припинення протиправних дій відносно них. У результаті відпрацювання двох викликів кривдників було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Днями до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка, про те, що вони з дружиною постійно сваряться і вона нібито відмовляється покидати їх спільне житло. На місце події одразу виїхала мобільна група з протидії домашнього насилля територіального підрозділу.

Через деякий час надійшло схоже повідомлення, але вже з іншої адреси, де чоловік жалівся, що співмешканка вивезла його особисті речі, коли його не було вдома.

Як розповів старший інспектор сектору протидії домашньому насильству Голосіївського управління поліції Валерій Кисличук, по прибуттю на місце події поліцейські виявили зовсім інші обставини:

«Приїхавши на виклики та розібравшись в ситуації, виявилось, що навпаки чоловіки вчиняли протиправні дії відносно своїх співмешканок. Щодо першого випадку, то чоловік, 1988 року народження, вчиняв відносно своєї 22-річної дружини економічне та психологічне насильство. В іншій ситуації 46-річна жінка потерпала від свого співмешканця, який ображав та завдав їй фізичного насилля».

Жінки звернулись з проханням до поліцейських припинити щодо них домашнє насильство та на деякий час переїхати від співмешканців у безпечне місце.

«Ми негайно прийняли рішення помістити обох жінок до кризової кімнати, а кривдників притягнули до відповідальності. Відносно них склали адміністративні матеріали за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування, а також попередили їх про кримінальну відповідальність за вчинення систематичного домашнього насильства», – додав Валерій Кисличук.

Поліція Києва закликає усіх громадян, котрі постраждали внаслідок домашнього насильства або стали свідками подібних протиправних дій щодо інших осіб – негайно телефонувати на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва