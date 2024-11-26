Чому сифіліс в Україні відмовляються лікувати одним уколом, як у США

За кордоном проти сифілісу призначають укол препарату бензатин бензилпенициллина. Цей препарат справді прекрасно працює, але для профілактики. Для лікування цього не достатньо.

Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла дерматовенерологиня вищої категорії, колишня завідувачка Львівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Оксана Сіра.

На запитання, чому за кордоном сифіліс лікують одним уколом (препарату бензатин бензилпенициллина), а в Україні це захворювання потребує тривалого курсу лікування, лікарка відповіла: «Ви, напевно, не раз бачили рекламу про те, що достатньо однієї таблетки, щоб позбутися молочниці. Я сумніваюсь, що це спрацьовує. Ми раніше мали цей препарат (бензатин бензилпенициллина, – «Главком»), який можна вколоти один раз, і він справді прекрасно працює, але – для профілактики. Для лікування цього не достатньо».

За словами Оксани Сірої, протоколи лікування венеричних хвороб в Україні і в Європі схожі, але їх діагностика відрізняється. «Виходить так: лікуємося однаково, але діагностуємо по-різному. В Україні все-таки більше уваги звертають на діагностику. Можу сказати, що зараз в Америці реєструють дедалі більше сифілісу. І, що їх дуже дивує, вродженого сифілісу. Таке обстеження в них є достатньо рідкісним, обстежують тільки тоді, коли мають вагомі причини допустити цей варіант. На мою думку, багато випадків Альцгеймера в Європі та США засновані саме на ураженні сифілісом. Особисто я лікувала шість чи сім пацієнтів, яких привозили з Європи у стані «рослини», а потім на фоні лікування від сифілісу вони ставали адекватними людьми», – зауважила лікарка.

Натомість в Україні є скринінговий аналіз обстеження на предмет сифілісу, який робиться при медоглядах, коли людина приходить у поліклініку. Цей аналіз дає інформацію про те, чи є зміст обстежувати далі, чи ні.

Венерологиня підкреслила, що саме завдяки загальному скринінгу найчастіше виявляється сифіліс. «Усе ж таки скринінг має значення. Скринінг вагітних – особливо, адже ми боїмося вродженого сифілісу. Чим швидше жінка стає на облік, тим швидше ми знаємо, в чому справа. Можемо попередити таку історію. Жінка отримує лікування, спостерігається у нас – і тоді все благополучно», – наголосила співрозмовниця.

Тривалість лікування від сифілісу залежить від випадку, від стадії хвороби та від ступеню ураження. «Був у мене майже сліпий пацієнт. У нього стався гіпертонічний криз, це стало поштовхом для повного обстеження, і виявилося, що враження очей сталося внаслідок сифілісу. Йому треба було багато курсів лікування, щоб він почав бачити контури», – пригадала венерологиня.