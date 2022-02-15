Что ожидает интернет и мобильную связь в случае чрезвычайной ситуации

Александр Федиенко Заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета цифровой и смарт-инфраструктуры, электронных коммуникаций, кибербезопасности и киберзащиты Комитета Верховной Рады Украины по цифровой трансформации, опубликовал серию постов (тут и тут), в которых авторитетно объяснил, что ожидает украинские телекоммуникационные системы в случае военного вторжения агрессора.

По словам эксперта, расчитывать на мобильную связь в зонах стихийных бедствий и других «опасных зонах» — не следует. Также он дал рекомендации специалистам, как наладить работу местных узлов связи.

В последнее время меня спрашивают по поводу технической стабильности работы телекоммуникационных сетей в случае если завтра что-то будет.

Для того чтобы дать ответ, как оно будет работать, нужно разложить на составляющие все, что пользователь привык называть Интернет и телефонную связь.

От каких составляющих зависит будет ли получать пользователь соответствующие услуги?

Первое это конечно электропитание, если не будет электропитания, например, во всем городе Киев длительное время (генераторы конечно хорошо, но топливо тоже нужно иметь достаточно), то, скорее всего, практически все операторы на всей территории Украины будут иметь соответствующие проблемы, а скорее всего вообще не смогут предоставлять соответствующий сервис доступа к сети Интернет.

Так сложилось исторически, что центральной узловой точкой распределения трафика среди всех операторов стал город Киев. 90% кабельных сетей так или иначе завязаны на город Киев. Именно поэтому я советовал коммутационным датам центрам, точкам обмена трафиком, иметь достаточное количество топлива для обеспечения бесперебойности работы.

Вторая составляющая — это кабельные сети, которые могут быть разрушены. Сейчас, кстати, постоянно происходит разрушение локальных кабельных сетей злоумышленниками, да и недалекость некоторых владельцев коммунальным имуществом, например, город Краматорск, где представители трамвайного троллейбусного депо уничтожают кабельную инфраструктуру вырезая ее.

К тому же Украина большей частью территории распределена по реке Днепр, то есть кабельные переходы между разными берегами либо едут по мостовым переправам, либо погруженными на глубину кабелями. Я лично это считаю элементами критической инфраструктуры, и если обычно кабели на мостовых переправах всем известны, то как раз кабели погруженные на глубину практически не известны, и это хорошо.

В качестве примера — город Киев правый и левый берега. Они соединены между собой пятью мостовыми переправами, наибольшая часть кабельных сетей в городе идут именно через соответствующие мостовые переправы. Статистика повреждения кабельных сетей нам демонстрирует, когда вырезали кабели, например, на южном мосту, мосту Патона, связь терялась не только с городами в направлении Борисполь, но даже с городами идущих потом Пирятин, Лубны, Миргород, Черкассы, Нежин и т.д.

Но не надо так волноваться, обычно операторы имеют достаточно резервных каналов связи, которые едут не только через мосты или под водой, дамбами, но и могут разворачивать трафик через точки обмена трафиком, которые не находятся на территории Украины.

Третья компонента, это количество операторов, поставляющих Интернет-трафик в страну, и количество кабельных переходов через границу Украины. Я сразу отвергаю все, что касается спутника, хотя у меня есть телефоны Thuraya, Iradium, Inmarsat и спутниковый комплект, который я когда-то приобрел у компании Датагрупп. Это все локально и имеет чисто персонализированные возможности.

Кстати, вот здесь было бы интересно протестовать StarLink Илона Маска. Но все попытки приобрести комплект оборудования, к сожалению, получили поражение, к тому же с покрытием нашей территории есть вопросы.

Теперь перейдем к устойчивости операторов с учетом человеческого фактора и опыта, который уже имеет наша страна.

После событий 14-16 лет, общаясь с операторами, работавшими в зоне чрезвычайных событий, я лично для себя примерно составил модель соответствующей устойчивости таких компаний.

Первыми, кто перестал работать, это, к сожалению, были мобильные операторы. И вопрос не в том, что они не верно построили свои сети, речь не об этом. После частичного непредвиденного вмешательства в сеть (разрушение кабелей, разрушение башен, отключение электропитания) в целом перестает работать физически сама инфраструктура. Появляются так называемые белые пятна. Где нет покрытия мобильной связью?

Если физически (люди-техники, генераторы, новое оборудование) не пытаться возобновлять работу сети, такие пятна будут увеличиваться, пока на территории с чрезвычайными событиями вообще не исчезнет мобильная связь.

Другой фактор нетрудоспособности, это техническое дистанционное вмешательство в работу сети в целом путем внешней блокировки радиосетей другими радио приборами подавления работы сигнала.

Поэтому рассчитывать на мобильную связь в зонах стихийного бедствия или других опасных территориях, конечно, не стоит.

Благодаря тому, что в нашей стране практически каждое село, и небольшие города имеют локальных проводных операторов (наземные оптические сети FTTH/PON, езернет (Ethernet) сети) которые имеют прямое подключение к центральному узлу где-то в облаке, а не в зоне стихийного бедствия, эти сети будут более устойчивы в работе во время соответствующих событий.

Тем более, что, как правило, их обслуживают местные специалисты, как живут в этих селах/городах.

Но даже в этих технических системах есть нюанс, более устойчивыми будут сети которые построены на технологии PoN, чем те разветвительные абонентские сети, которые строятся медными проводами (в крупных городах, технология PoN только начинается внедряться, большая часть сетей это к сожалению медные кабельные линии, в при отключении электропитания такие операторы (медные кабельные линии) первыми перестанут предоставлять свои услуги) поэтому тем кому важна устойчивость поинтересуйтесь какой технологией вы подключены, лучше если это будет оптическое включение.

Как правило локальные местные операторы, во время стихийных бедствий, разворачивали локальные WiFi зоны покрытия жителей села и небольших городов.

Это в случае, если в целом кабельная инфраструктура локального оператора была поражена.

Очень важно, где расположено центральное оборудование компаний операторов, локально или в облаке. Здесь опять же, «благодаря» что силовые ведомства в свое время наперегонки с обысками выносили технологическое оборудование операторов, чтобы не потрепать больше таких нападений перенесли его в облака.

Таким образом, максимально повышая устойчивость своих сетей, даже к таким физическим уязвимостям.

Таким образом, я могу резюмировать, что более устойчивым к работе будут именно местные операторы, имеющие построенную инфраструктуру, технология PoN (очень быстро и просто восстанавливается и ремонтируется) имеют локальных сотрудников, которые при этом останутся, а не покинут село/город, все мы люди. // internetua.com