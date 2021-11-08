Cудитимуть 22-річну дівчину, яка не впоралась з керуванням та збила двох дітей

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 22-річної дівчини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Прилуцький, досудовим розслідуванням встановлено, що 1 вересня 2021 року у м. Чугуєві 22-річна дівчина, керуючи автівкою «ВАЗ», на нерегульованому перехресті зіткнулась з велосипедистом.



Після зіткнення водійка продовжила рух по зустрічній смузі, не впоралась з керуванням та здійснила наїзд на двох 11-річних дітей, які йшли поблизу бордюру в зустрічному напрямку руху автомобіля.

У результаті дорожньо-транспортної події малолітні хлопчик та дівчинка отримали численні тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі обвинувальний акт стосовно водійки направлено до Чугуївського міського суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури