ДБР і СБУ провели обшуки у керівника Харківського антикорупційного центру

Працівники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України провели обшуки у керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха.

Відповідну інформацію оприлюднив у Фейсбуці Харківський антикорупційний центр, передає Укрінформ.

«ДБР та оперативники СБУ прийшли з обшуками до керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, який зараз є військовослужбовцем Нацгвардії. Маючи на руках ухвалу суду про проведення обшуків, вони з’явилися за місцем проживання та вимагали надати відомості, пов’язані з проходженням військової служби. Так, не у командування військової частини, а саме вдома», – йдеться у повідомленні.

У Харківському антикорупційному центрі додали, що сприймають слідчі дії як «продовження кампанії тиску на представників громадського сектору України».

Зазначається, що Булах добровільно мобілізувався до ЗСУ навесні 2023 року і проходить службу в одній з частин Нацгвардії України.

З цього приводу Укрінформ звернувся за коментарем до ДБР.

У бюро підтвердили, що 10 квітня провели слідчі дії у справі, яка була порушена за фактом можливих зловживань під час зарахування на службу військовослужбовців. У ході слідства з’ясовується чи мало місце перевищення повноважень командуванням однієї з військових частин Нацгвардії, яка дислокується на Харківщині.

«ДБР та СБУ провели слідчі дії у вказаній військовій частині та за місцем проживання одного з фігурантів, який є представником антикорупційної громадської організації. Зазначаємо, що кримінальне провадження жодним чином не стосується діяльності громадської організації. Під час обшуків речі, які стосуються діяльності ГО, не вилучалися», – повідомили у коментарі Укрінформу.

У ДБР запевняють, що усі процесуальні дії відбуваються у межах закону.