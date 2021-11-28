ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці
Державне бюро розслідувань заявило, що перевірить законність дій журналіста Юрія Бутусова на відео, яке він виклав на своїй сторінці у фейсбуці. Кримінальне провадження вже розпочато.
Про це інформує пресслужба ДБР.
«28 листопада (насправді 27 листопада, — ред.)2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з «Гаубиці Д-20» калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: «по окупантах вогонь». Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну», — зазначають у Бюро.
«За попередніми висновками, подія відбулась за межами зони ООС. Але суспільство отримає повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки. Закликаємо усіх громадян України при публікації будь-яких матеріалів враховувати можливі негативні наслідки для інформаційної безпеки держави», — додали у Бюро розслідувань.
Заяву з приводу викладеного Бутусовим відео оприлюднила й Українська делегація у Тристоронній контактній групі по Донбасу.
«Українська делегація категорично засуджує публікацію будь-яких матеріалів, які можуть поставити під загрозу процес мирного врегулювання, життя наших воїнів та інформаційну безпеку України», — сказано в заяві.
В українській делегації в ТКГ вважають, що сам факт виконання стрільби з бойової гармати цивільною особою дозволяє звинуватити Україну у тому, що вона не контролює власні Збройні Сили.
«В умовах гібридної війни ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах. Це підвищує небезпеку провокативних дій з боку російсько-окупаційних військ та підконтрольних їм формувань, посилення обстрілів позицій Об’єднаних Сил, оскільки російська сторона регулярно використовує тактику звинувачень на випередження для прикриття власних злочинів», — сказано в заяві.
В українській делегації в ТКГ наголошують, що публікація подібних відео у такому контексті і, зокрема зазначеного, є черговим прикладом того, як свідомо чи несвідомо можна виступити на боці ворогів України в інформаційному протистоянні.
Оновлення. Після поширення у ЗМІ повідомлення про порушену кримінальну справу ДБР уточнило, що провадження стосується не журналіста Юрія Бутусова, а публікації відео у його фейсбуці.
«У Кримінальному кодексі взагалі немає такого поняття, як справа. Є кримінальне провадження, порушене за тим чи іншим фактом, і поки нікому не висунуто підозри, воно не може бути проти будь-кого взагалі. Зокрема, предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї», — пояснили у Бюро.
У повідомленні наголосили, що в разі потреби ДБР «може надати журналісту безплатну юридичну консультацію».
«Ще раз наголошуємо ніякої «справи» проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження», — зазначили у ДБР.
Нагадаємо, під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський звинуватив журналіста Бутусова у смертях на Донбасі через публікацію відео з Bayraktar.
Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп. // LB.ua