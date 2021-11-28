ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці

Державне бюро розслідувань заявило, що перевірить законність дій журналіста Юрія Бутусова на відео, яке він виклав на своїй сторінці у фейсбуці. Кримінальне провадження вже розпочато.

Про це інформує пресслужба ДБР.

«28 листопада (насправді 27 листопада, — ред.)2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з «Гаубиці Д-20» калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: «по окупантах вогонь». Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну», — зазначають у Бюро.

У ДБР наголосили, що всі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені. В тому числі в порядку ст. 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та ст. 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Також перевірять можливі посадові порушення особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння.